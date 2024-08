Donald Trump sugiere falsamente que Kamala Harris “se identificó como negra de repente”

“He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln (…) Que usted inicie un período de preguntas y respuestas, especialmente cuando llega 35 minutos tarde porque no pudo hacer funcionar su equipo, me parece una vergüenza. De verdad, me parece una vergüenza”, dijo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.