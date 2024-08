Elección presidencial de Venezuela “no puede ser considerada democrática”, dice Centro Carter

Centro Carter: Elección en Venezuela no puede considerarse democrática 7:48Ahora en el nuevo comunicado, la institución dijo que el proceso electoral en el país sudamericano no alcanzó estándares internacionales en ninguna de sus etapas, e infringió “numerosos preceptos de la propia legislación nacional”. “A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”, escribió en el comunicado en el que señaló que el proceso electoral se llevó a cabo “en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”. El Gobierno de Venezuela aún no se ha pronunciado sobre este hecho. EE.UU. pide transparencia en los resultados de la elección en Venezuela y rechaza los llamados a arrestar a Machado y González El Centro Carter fue uno de los observadores internacionales avalado por el Gobierno de Venezuela y desplegó 17 expertos observadores, que retiró un día después de las elecciones del 28 de julio. El Gobierno de Estados Unidos insistió en su llamado a que haya transparencia en los resultados de la elección presidencial en Venezuela, al tiempo que rechazó los llamados del propio Maduro y otros políticos del oficialismo a detener a los opositores María Corina Machado y Edmundo González. La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, dijo en su cuenta de X que respalda el llamado del presidente Joe Biden para que se produzca una publicación “inmediata” de las cifras de los comicios. “Violencia, acoso y amenazas contra manifestantes pacíficos y actores políticos son inaceptables. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y la voluntad del pueblo de Venezuela debe ser respetada”, señaló Harris, quien se perfila a ser la candidata demócrata a la presidencia de EE.UU. en las elecciones de noviembre. El CNE proclama a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones en Venezuela Mientras tanto, el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo en X que su país rechaza los llamados de Maduro y de otros integrantes de su círculo cercano a que se detenga a María Corina Machado, líder del movimiento Vente Venezuela, y al candidato Edmundo González. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados detallados por colegio electoral y mesa de votación que respaldan el anuncio de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo, pero las actas que contienen esos resultados ya circulan en internet, según pudo comprobar CNN. Y mientras la violencia contra los opositores arrecia, Costa Rica ofreció asilo político al candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, y a la líder opositora María Corina Machado.

