El equipo egipcio de voleibol de playa femenino critica la prohibición francesa del hijab tras un partido olímpico

“El hecho de que sea hijabi no significa que no deba tener la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos”, añadió. “Lo hice, lo logré. Me lo merecía”.

“Yo no te digo que lleves hiyab y tú no me dices que lleve bikini. Nadie puede decirme cómo vestirme. Es un país libre, todo el mundo debería poder hacer lo que quiera”, dijo.

