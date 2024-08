¿Quién es Marco Verde, el boxeador mexicano que peleará por la medalla de oro en París 2024?

Marco Verde podría subirse a la cima del podio en París 2024 y conseguir el oro que su deporte no gana desde hace 56 años cuando Ricardo Delgado y Antonio Roldán se llevaron la presea en México 1968. No solo eso, podría darle también a su país el oro olímpico que no gana desde Londres 2012 cuando el equipo de fútbol masculino venció a Brasil en el estadio Wembley.

Y lo hizo. Fue su propio padre quien lo llevó a entrenar al gimnasio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí se encontró con el entrenador Radamés Hernández, quien le ha forjado una técnica que Verde ha hecho suya en cada combate. “A mi entrenador siempre le ha gustado el estilo cubano: pegar y que no te peguen. Me ha forjado ese estilo. Moverme, pegar que no me peguen, nos tenemos que adaptar a cada peleador a cada estilo de pelea”, dijo Verde.

“No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso (…). Prefirió que fuera beisbolista, pero un día me llevó [a ver boxeo] y simplemente lo elegí. Creo que sentía que esto era lo que debía hacer”, contó el joven de 22 años en una entrevista para Olympics.com

