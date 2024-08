El elegido por Kamala Harris para vicepresidente tiene una larga historia con China. Pero puede que a Beijing no le haga mucha gracia

“Viví en China y, como he dicho, he estado allí unas 30 veces”, dijo en la entrevista de 2016. “Pero si alguien te dice que es un experto en China, probablemente no te esté diciendo la verdad porque es un país complejo”.

La empatía de Walz hacia el pueblo chino y su apreciación de los aspectos no políticos de China lo convierten en un caso más difícil para que Pekín lo “demonice como un ‘anti-China’” en comparación con los políticos que son beligerantes en todos los aspectos, dijo Eric Fish, ex periodista con base en Pekín y autor de “China’s Millennials: The Want Generation,” en X.

