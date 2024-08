Hay una guerra por tu atención. ¿Qué hacer al respecto?

El tiempo promedio de concentración de las personas que miran una sola pantalla se redujo de 2.5 minutos en 2004 a un promedio de 47 segundos en 2021, según la Dra. Gloria Mark, profesora de informática en la Universidad de California, Irvine, y autora de “ Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity”.

A pesar de mis intentos de limitar el tiempo que paso frente a la pantalla mediante límites en las aplicaciones, a menudo los ignoro y me culpo por el tiempo que pierdo haciendo “doomscrolling” sin pensar, todo por unas dosis breves y agradables de dopamina ante una gran cantidad de contenido que no recordaré. Una película u otro contenido de larga duración me parece una carga demasiado pesada.

(CNN) — Todas las mañanas, me despierto con una pila de notificaciones de plataformas de medios. Luego, reviso las noticias mientras tomo un sorbo de café. Mientras me dirijo al trabajo, me siento bombardeado por información y anuncios en X, antes conocido como Twitter. Me siento abrumado y me siento atraído en varias direcciones a la vez.

