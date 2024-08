Fiscalía General de México abre investigación sobre operación que terminó en arresto de narcotraficantes Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en EE.UU.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro”, subrayó en rueda de prensa.

“No hay complicidades, por lo tanto, si le dijeron (a Zambada) que iba estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué, no tengo por qué”, dijo Rocha Moya durante la inauguración de un hospital en Culiacán, un acto público al que asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

