Jimmy Kimmel explica por qué no será el presentador de los próximos Oscar

“No se me dan bien los equilibrios. La verdad es que no. No es uno de mis puntos fuertes”, afirmó. “Estoy metido de lleno cuando se trata de algo como los Oscar. Pienso en ello por la mañana y por la noche, y cuando tengo ideas quiero trabajar en ellas, y entonces mi programa nocturno parece un estorbo”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.