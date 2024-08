Trabajadores denuncian condiciones de “pesadilla” en una empresa de Kentucky que J. D. Vance ayudó a financiar

Los empleados de AppHarvest afirmaron que se veían obligados a trabajar en condiciones extenuantes dentro del invernadero de la empresa, donde las temperaturas alcanzaban a menudo los 37,7 °C. Las quejas presentadas ante el Departamento de Trabajo de EE.UU. y un regulador de Kentucky entre 2020 y 2023 muestran que los trabajadores alegaron que no les daban suficientes descansos para beber agua y que no les proporcionaban el equipo de seguridad adecuado. Algunos trabajadores afirmaron haber sufrido golpes de calor o lesiones, aunque los inspectores estatales no detectaron infracciones.

