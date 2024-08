Disney no es el único que dice que si haces clic no puedes demandar: Airbnb y Walmart tienen políticas similares de arbitraje

Una familia negra había demandado a Walmart después de que uno de sus empleados acusara falsamente y sin pruebas a la familia de robar en una tienda, creando una escena vergonzosa delante de los vecinos y compañeros de la familia. Pero como, meses antes, uno de los miembros de la familia había firmado un contrato que contenía una cláusula de arbitraje para poder conducir para el servicio de reparto de comestibles de Walmart, una juez federal dictaminó que la demanda de derechos civiles no podía seguir adelante en su tribunal y que, en su lugar, debía ir a arbitraje. Su fallo citó el precedente del caso de demanda colectiva de la Corte Suprema de 2019, conocido como Lamps Plus, Inc. contra Varela.

No está claro cómo verán la disputa los tribunales. Pero los expertos legales dicen que no es inaudito que las compañías utilicen la táctica que Disney está empleando, argumentando que las cláusulas de arbitraje pueden alcanzar a cualquier afiliado bajo el paraguas corporativo de una compañía, y cubrir cualquier alegación, incluso si no está relacionada con la transacción que provocó el acuerdo de arbitraje.

