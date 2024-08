Se topó con un gran colmillo en un arroyo de Mississippi. Resultó ser el primer descubrimiento de su tipo

Templeton vadeaba en casi un metro de agua en un arroyo del condado de Madison el 3 de agosto cuando se topó con un colmillo gigante parcialmente expuesto en la orilla de lodo. Dijo que las condiciones no eran las mejores para la búsqueda de fósiles —el agua estaba bloqueada y no había barras de grava expuestas—curi, por lo que no había previsto hacer un hallazgo de especial importancia ese día. El hecho de encontrar el colmillo de 2,1 metros de largo, que resultó estar completamente intacto, y compartirlo con George Phillips, conservador de paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Mississippi, demostró que estaba equivocado.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.