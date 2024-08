Blake Lively usó recientemente un par de jeans que costaba US$ 19.000. ¿Cuánto es gastar demasiado en unos jeans?

En definitiva, no se puede poner precio a tu par de jeans perfecto, esos que te pones varias veces a la semana y que siempre te hacen sentir bien. Así que compra con cuidado, cuestiona los precios inferiores a US$ 100, pruébate todo y no te preocupes por lo que gasten los demás.

Wells cree que el precio ideal para un par de jeans es de entre US$ 100 y 400. “Creo que hay muchas marcas sostenibles que producen un par de jeans realmente bueno por entre US$ 150 y 200. Sin embargo, una vez que superas la marca de los US$ 400… creo que realmente estás pagando por la marca”.

“Es increíble la variedad de vaqueros”, dijo Ani Wells, portavoz de la organización de control de la industria del denim, Transformers Foundation, por Zoom. “Puedes encontrar un par por US$ 20 y puedes encontrar un par por US$ 20.000. Obviamente, si estás mirando un par de vaqueros de US$ 20, puedes imaginar que la mano de obra detrás de ellos probablemente no estuvo a la altura de los estándares que nos gusta mantener si piensas en los cientos de manos que tocaron ese par de vaqueros; puedes imaginar que a la gente no se le paga de manera justa en el otro extremo. También puedes imaginar que los materiales utilizados son mucho más baratos… para conseguir ese precio.

“Siempre me fijo en marcas como Citizens of Humanity. Creo que hacen un muy buen trabajo en cuanto a moda y ajuste. Soy una usuaria clásica de Levi’s y se lo recomiendo a mis clientes todo el tiempo. Creo que el precio es justo. También miro lo que hacen los diseñadores… The Row es muy prolífica en denim ahora”, dijo.

Hay muchas opciones más económicas en el mercado, desde los clásicos Levi’s de US$ 100 hasta marcas de denim más nuevas, como MUD Jeans o ELV Denim, que enfatizan sus credenciales sustentables o circulares (los jeans en esta categoría tienden a tener un precio de entre US$ 200 y US$ 500).

En los sitios web de venta minorista de moda, como Net-a-Porter y Ssense, los jeans más caros que figuran en la lista no son tan caros, y los precios más altos suelen estar entre los US$ 2.500 y los US$ 3.500 en el caso de marcas como Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana y Ralph Lauren. En el propio sitio de Valentino en ese momento, el siguiente par más caro costaba US$ 2.700(en lugar de US$ 4.500). Aun así, es cierto que es mucho dinero para la mayoría de las personas.

(CNN) — Cuando la actriz Blake Lively se puso un par de jeans de diseño de US$ 19.000 en una proyección de su última película, “It Ends with Us”, a principios de este verano, el look, que fue cubierto por varios medios de comunicación, atrajo mucha atención. Y el precio no pasó desapercibido. Por supuesto, hubo comentarios de horror en las redes sociales, eso es de esperar, pero el momento también inspiró una pregunta razonable: ¿cuánto es gastar demasiado en jeans?

