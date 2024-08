Blinken destaca el “momento decisivo” para el alto el fuego y el acuerdo sobre los rehenes en su reunión con el presidente de Israel

“Estamos trabajando para asegurarnos de que no hay escalada, de que no hay provocaciones, de que no hay acciones que de alguna manera puedan alejarnos de conseguir este acuerdo o, para el caso, escalar el conflicto a otros lugares y a mayor intensidad”, dijo.

“Es hora de que todo el mundo llegue al sí y no busque ninguna excusa para decir no”, dijo Blinken, subrayando que no hay más tiempo que perder. “Es hora de que se haga. También es hora de asegurarse de que nadie de ningún paso que pueda hacer descarrilar este proceso”. En particular, no sugirió que la pelota estuviera solo en el tejado de Hamas para llegar a un acuerdo, sin mencionar al grupo por su nombre en sus declaraciones.

