Los mensajes a los latinos y sobre inmigración durante la Convención Nacional Demócrata

El expresidente trazó una conexión entre su propia familia y la de la candidata, al decir de sus abuelas: “Sabían lo que era verdad. Sabían lo que importaba”, dijo Obama. “Cosas como la honestidad y la integridad, la amabilidad y el trabajo duro. No les impresionaban los fanfarrones ni los matones. No creían que menospreciar a los demás te elevara o te hiciera fuerte. No pasaban mucho tiempo obsesionadas con lo que no tenían”.

“Huí del comunismo de Nicaragua cuando tenía 8 años. No me lo tomo a la ligera. Y déjenme decirles lo que hacen los dictadores comunistas —y nunca lo hacen por un solo día—: atacan a la prensa libre, la acusan de ser enemigos del pueblo, como hace Ortega en Nicaragua; ponen a sus familiares no calificados en cómodos puestos gubernamentales para que puedan enriquecerse, como hacen los Castro en Cuba; y se niegan a aceptar elecciones cuando pierden y usan la violencia para mantenerse en el poder, como Maduro está haciendo ahora mismo en Venezuela”.

