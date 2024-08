Presidente de la Asamblea de Venezuela plantea prohibir las candidaturas de personas consideradas como “fascistas”

“Quien no acate esta sentencia después no esté inscribiendo planchas para diputados y diputadas, después no venga a estar inscribiendo candidaturas para gobernaciones y alcaldías, porque esa nueva ley de partidos políticos no lo va a permitir. Vayan acatando esto, es de obligatorio cumplimiento, es inequívoca”, dijo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.