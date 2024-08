Influencers y redes sociales: la estrategia de María Corina Machado para mantener el reclamo opositor por las elecciones en Venezuela

“Tienes a los voceros principales del Gobierno todos los días en cadena nacional amenazando. Y si ves, es un discurso que no tiene pies ni cabeza, que no hay que desmeritarlo porque ellos sí son capaces de accionar, pero narrativamente no son lógicos y no han podido tener el control del discurso, que es algo que nadie había visto en las últimas décadas”, explica la especialista venezolana.

En todas sus participaciones, en particular en el podcast de comedia Escuela de Nada, o con La Divaza, reconocido youtuber venezolano, “Machado se ríe, hace chistes, intenta ser jocosa”, dice Parra, con el objetivo, apunta, de llegar a la generación Z, los jóvenes nacidos entre mediados de los años 90 y fines de los 2000. “Son ellos quienes pueden hacer un edit de TikTok, y les da risa, y dicen ‘esta señora me da confianza, porque no es una política que veo inalcanzable para mí'”, analiza Parra.

“Muchos dicen que es banal que María Corina Machado esté utilizando a influencers. La mayoría son personas venezolanas y las que no tienen un público latinoamericano. Es una estrategia muy para los jóvenes. Para los jóvenes necesitas un interlocutor que te pueda digerir la información, porque es una estrategia política que no es fácil de traducir. Entonces, que esté en un live con Lele Pons, o con comediantes, que esté en un podcast muy famoso que no escuchan solo venezolanos sino toda Latinoamérica es importante porque llevas el mensaje, llevas confianza, y estás de alguna manera fidelizando en poblaciones que no leen de política, y que si leen de política no entienden lo suficiente porque es complicado”, analiza.

