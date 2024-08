Frágil rehén rescatado espera que la guerra en Gaza termine “para todas las familias palestinas e israelíes”

Este miércoles, Al Qad les dijo a los periodistas que pasó gran parte de su tiempo en un túnel y que no había visto el cielo durante ocho meses antes de su rescate. Agregó que no se encontró con otros rehenes durante su estancia en Gaza. “Nadie, no. Ni una sola vez”, dijo su hermano Juma’a, y agregó que Al Qad estuvo “solo y aislado” todo el tiempo.

