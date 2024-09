Debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris: hora, reglas del debate y cómo ver

Los micrófonos de los candidatos se silenciarán cuando hable su oponente. No habrá público. Los candidatos no podrán tener notas escritas. Ningún miembro del personal podrá visitarlos durante las dos pausas publicitarias. Los candidatos no podrán hacerse preguntas entre sí. Trump, según ABC News, ganó un sorteo virtual para determinar el lugar en el podio y el orden de las intervenciones finales durante el debate. Trump optó por ofrecer el último discurso de clausura, y Harris eligió la posición correcta del podio en la pantalla. La cadena, según una fuente, ofreció garantías a la campaña de Harris de que si se producía un cruce de declaraciones significativo entre Harris y Trump, podría optar por encender los micrófonos para que el público pueda entender lo que ocurre, el moderador disuadirá cualquiera de los dos candidatos de interrumpir constantemente y el moderador también se esforzará por explicar a los espectadores lo que se está diciendo.

