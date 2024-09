ANÁLISIS | Se necesitaron 3 magnicidios para que el Congreso encargara al Servicio Secreto la protección de los presidentes

Cuando más tarde se descubrió la treta, Lincoln fue objeto de burlas por parte de sus oponentes. Una versión detallada y entretenida de esa historia forma parte de un libro reciente, “The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War”, de Erik Larson. Los detalles del viaje disfrazado de Lincoln a la capital junto a Pinkerton están bien documentados, aunque la amenaza del complot de Baltimore es objeto de disputa.

