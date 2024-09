Un médico atendió a generaciones de familias. Ahora decenas de mujeres afirman que también abusó de ellas

“Cuando me tocó entrar, supe que éste no era un grupo de personas que estuviera tratando de encerrar a este hombre”, dice Medley, describiendo el interrogatorio de Dumont. “Sentí como si estuviera defendiendo a Farley. Ella me estaba interrumpiendo, socavando mis declaraciones, restándole importancia”.

Después de la cita médica, se metió en su coche y rompió en llanto. “No entendía lo que me estaba pasando. Me había estimulado sexualmente durante toda la consulta, biológicamente”, dice. “Pensé que yo debía de ser una psicópata; que debía de tener un problema si mi cuerpo respondía de ese modo a un examen médico. Desde entonces he aprendido que eso les ocurre a muchas víctimas de abusos, y creo que es algo que nos hace callar. Es un movimiento de poder porque, ¿quién quiere decirle eso a alguien? Es lo más vergonzoso que he dicho en mi vida”.

“Durante mucho tiempo, sentí que me silenciaban o que era la única”, dice Snow, que ahora es madre de un niño en edad preescolar en Utah y se dedica a su hogar. Pero la noticia de que había más víctimas no la consoló. “La profundidad de la miseria que sentí en ese momento, porque sé lo mucho que he luchado a causa de los abusos… pensar en que cualquier otra niña o mujer también luchara y sufriera abusos a manos de él simplemente me destrozó el mundo”.

No fue hasta años más tarde, después de que Snow se mudara y viera a otro ginecólogo-obstetra, cuando todo encajó. “Me dijo: ‘Vamos a hacerte una citología y ésta debería ser tu primera citología'”, recuerda Snow. “Cuando le contesté: ‘Oh no, me he hecho más de 10, quizá cerca de una docena’, la expresión de su cara me hizo saber que eso no era normal y que no debería haber ocurrido”.

Sin embargo, para sorpresa de las sobrevivientes, un jurado investigador dijo que no tenía pruebas suficientes para acusarlo, por lo que no se presentaron cargos penales. Las súplicas al fiscal general del estado para que intervenga no han dado lugar a nuevos cargos. Pero las mujeres han prometido seguir luchando. “Ver las caras de estas mujeres (de otras supervivientes) y escuchar un poco sus historias, es más aliciente para seguir adelante”, dice Katie Medley.

