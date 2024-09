Un adolescente de Filadelfia acusado de fabricar y probar bombas quería unirse a un grupo terrorista en el extranjero, dicen los fiscales

No quedó claro de inmediato quién representa a Abdul-Rahman. No fue posible encontrar los registros judiciales del caso mediante una búsqueda en línea y la oficina del fiscal de distrito no respondió de inmediato a una consulta sobre si tiene un abogado. Su padre, Qawi Abdul-Rahman, un abogado penalista local que anteriormente se postuló para un puesto de juez, no estaba en su despacho de abogados este miércoles y no respondió de inmediato a un mensaje en el que se le solicitaban comentarios.

