ANÁLISIS | Por qué las falsedades de Trump sobre el fraude electoral podrían costarle la Cámara al Partido Republicano

Por ejemplo, el expresidente escribió en su red Truth Social este miércoles antes de la votación en la Cámara: “Los demócratas están registrando votantes ilegales por DECENAS DE MILES, mientras hablamos. Votarán en las elecciones presidenciales de 2024, y no se les debería permitir”. No hay hechos que respalden la afirmación. Pero Trump advirtió: “Si los republicanos no consiguen la ley SAVE, y cada una de sus partes, no deben estar de acuerdo con una resolución continua de ninguna manera, forma o aspecto”.

