ANÁLISIS | Trump juega la carta del miedo sobre la economía… y parece que funciona

Las peleas que elige Trump en el pasado no siempre han ayudado a los trabajadores estadounidenses. Las inversiones y los puestos de trabajo que el expresidente prometió que salvaría a menudo no se materializaron. Y el presidente Joe Biden ha destacado con frecuencia sus propias inversiones en fabricación e infraestructuras que el expresidente no cumplió.

Las advertencias de desastre del candidato republicano no son una novedad. En 2020, con covid-19 rampante, advirtió de que si no era reelegido, no habría “niños en la escuela, ni graduaciones, ni bodas, ni Acción de Gracias, ni Navidad, ni el Cuatro de Julio juntos”. Aunque esos rituales se vieron gravemente alterados cuando él ocupó el cargo en 2020, el país se recuperó gradualmente bajo el mandato de Biden, que aprovechó sus primeras celebraciones del Día de la Independencia en el cargo para declarar la independencia del virus, aunque al final la vida normal tardara más en reanudarse.

