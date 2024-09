Salas de operaciones, pistas de bowling y cines en casa: así equipan los superricos sus búnkeres de lujo

Un búnker con pista de bowling diseñado por SAFE. Al Corbi, de la empresa, dijo que no hay interés en el diseño utilitario en los espacios seguros entre sus clientes de alto patrimonio y agregó que ha construido túneles de escape subterráneos que también funcionan como pistas de karts. (Crédito: Cortesía de SAFE)La casa en sí, dijo Corbi en una entrevista vía Zoom, es ultrasegura, con puertas a prueba de explosiones, ventanas irrompibles y sistemas biométricos de entrada. También está el foso de 9 metros de profundidad con un puente giratorio, los cañones de agua capaces de derribar helicópteros, drones o paracaidistas, y la película de líquido inflamable que puede desplegarse automáticamente por la superficie del lago artificial y encenderse para crear un anillo de fuego defensivo.”Si nos fijamos en la época medieval, un foso es uno de los mayores elementos disuasorios”, afirma Corbi. “Pero entonces no tenían motos acuáticas”. El cliente de Corbi, magnate de los negocios y ávido aficionado a los deportes acuáticos, vio un doble uso para su foso y planea utilizarlo también como pista de carreras para sus amigos alfa. Los muy ricos siempre han sido objetivo de intrusos, secuestradores o asesinos. Ahora los temores se han ampliado para incluir a los activistas anticapitalistas que se “comen a los ricos”, los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático, los terroristas, los acontecimientos apocalípticos imprevistos… y una amenaza pandémica perenne que se hizo demasiado real en 2020. Como el Ritz-Carlton, bajo tierra Corbi, que también ha construido túneles de evacuación subterráneos que funcionan como pistas de karts, afirma que sus clientes no son partidarios del diseño utilitario en espacios seguros. Incluso hace 50 años, los búnkeres tradicionales parecían hoteles de lujo, “como el Ritz Carlton bajo tierra”. Pero ahora sus clientes más ricos se burlarían de tal modestia. La demanda puede deberse en parte a este espíritu de superioridad. Varios especialistas han informado de un aumento de las consultas desde que el año pasado salieron a la luz informes sobre un enorme complejo que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, está construyendo en Hawai. Según revelaron documentos públicos de planificación, incluye un refugio subterráneo de 464 metros cuadrados con espacio habitable, una sala de máquinas y una escotilla de escape. Se dice que Bill Gates tiene búnkeres bajo todas sus casas. Graham Harris, socio fundador de SHH Architecture and Interior Design en Londres, uno de los principales estudios de diseño de grandes patrimonios del mundo, afirma que él también está respondiendo a demandas cambiantes. No hace mucho, los clientes solían construir los baños de sus suites principales para que resistieran ataques. Las paredes interiores eran de hormigón y las puertas de seguridad se diseñaban para que combinaran con la decoración de la casa. Mejor poder asomarse a la puerta de al lado por la noche que intentar bajar corriendo a un sótano lejano. Al Corbi de la empresa SAFE con sede en Virginia ayudó a asegurar la residencia “Antilia” de 27 pisos en Mumbai para el magnate industrial Mukesh Ambani. (Crédito: Noemi Cassanelli/CNN) “Ahora han crecido mucho en tamaño y estatura”, afirma Harris, que a menudo protege toda la suite en lugar de solo el cuarto de baño, lo que permite a los clientes refugiarse con solo pulsar un interruptor junto a la cama. “También hicimos una casa en Highgate –una zona lujosa del norte de Londres–, en la que el cine era en realidad la habitación segura, con su propio suministro de aire filtrado, puertas seguras, una pequeña cocina y una zona totalmente equipada que podía mantener a una familia durante más de una semana”. Otro cliente convirtió su galería de arte de 278 metros cuadrados en una sala segura, que también disponía de una fuente de alimentación independiente. Para que estos espacios resulten confortables, pueden instalarse “claraboyas” inteligentes en el techo que imitan la hora y el tiempo exterior, bañando los interiores subterráneos con una luz “natural” que cambia constantemente. SHH, uno de los principales estudios de diseño para clientes de alto patrimonio en el mundo, diseñó esta casa en Londres con una sala de cine equipada con un sistema de puertas reforzadas para ayudar a los residentes a “asegurarse” si es necesario. (Crédito: Hans Fonk) Tanques de tiburones, campos de tiro y simuladores Las puertas y pasadizos secretos se han convertido tanto en una novedad deseable para presumir ante los invitados después de cenar como en un elemento de seguridad vital. Creative Home Engineering, de Arizona, una empresa especializada en crearlos e instalarlos para clientes de todo el mundo, construyó hace poco una chimenea giratoria gigante en funcionamiento que gira para revelar la entrada subterránea a un campo de tiro. En otra casa, una antigua cabina telefónica británica se ha diseñado de modo que, cuando se introduce el código correcto en el teclado, las ventanas de cristal se vuelven opacas y la pared del fondo se abre para revelar un tobogán que conduce a un complejo seguro en el sótano que incluye un simulador de vuelo y un tanque de tiburones. Corbi afirma que los multimillonarios siempre han sido conscientes del peligro, pero ahora ha observado muchas más consultas de millonarios que tradicionalmente se habrían contentado con medidas de seguridad estándar. Para este mercado, las habitaciones existentes pueden protegerse por unos pocos miles de dólares. Por cientos de miles, se pueden instalar búnkeres modulares prefabricados de acero bajo una casa de nueva construcción. Para todos los sistemas, salvo los más seguros, Corbi explica que sus clientes simplemente compran tiempo: “Si alguien irrumpe por la noche, entrará, pero no podrá entrar en el dormitorio, donde la familia está a salvo el tiempo suficiente para que la Policía termine su café y sus donuts”. ANÁLISIS | Bienvenido al campamento de verano secreto para multimillonarios En el extremo más rico del espectro, los multimillonarios están cada vez más paranoicos con las amenazas a su salud, ya sean ataques bioterroristas, pandemias víricas o los anticuados fallos cardíacos y accidentes. El covid-19 dio un gran impulso a esta parte del negocio de SAFE, que ahora dirige Naomi, la esposa de Corbi y enfermera diplomada. Algunas de las salas cuya creación ha supervisado están tan bien equipadas como los quirófanos de los mejores hospitales, con cámaras de descontaminación, armarios con equipos de protección personal y farmacias abastecidas con medicamentos de emergencia, así como compuestos vitamínicos adaptados a los residentes para ayudarles a soportar largos periodos de aislamiento. “Olvídate de las bombas nucleares, para lo que deberíamos prepararnos es para la vida real”, afirma Corbi. “Si tuviera un dólar para gastar en un búnker o en preparación médica, sé lo que haría. Los días en los que puedes tirar un botiquín de primeros auxilios en un búnker prefabricado y decir que estás a salvo han quedado atrás”.

