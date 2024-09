El hipopótamo viral Moo Deng ahora tiene su propia criptomoneda

Las criptomonedas-meme o memecoins, por muy adorables que sean, no son una jugada financiera inteligente, incluso si un comerciante parece haber convertido una compra de US$ 800 en US$ 3,5 millones. (Cabe señalar que los comerciantes de criptomonedas sospechan que este promotor anónimo de Moo Deng es un “insider”, ya que compró la moneda cuatro horas después de su creación, según el sitio de noticias de criptomonedas Decrypt. Y una vez que esa persona venda su participación, la moneda se volverá tan inútil en papel como lo es en realidad).

