Familiares de menores detenidos en Venezuela protestan frente a la Fiscalía

“Están acabando con nuestros sueños, metas, quiero hacerles saber que somos muchachos de bien”, leyó entre lágrimas una madre de un detenido, de una carta de su hijo detenido. “Estamos perdiendo nuestra juventud, nuestros estudios, me da tristeza con mi madre que sufre mucho. No saben el dolor que me causa, lo único que pedimos es salir de este lugar tan feo, no aguantamos ni un día más en este lugar. Solo somos jóvenes que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el país. No somos terroristas, somos inocentes”, continuó.

