Un tribunal del Reino Unido impone penas de prisión a activistas climáticos que arrojaron sopa sobre los “Girasoles” de Van Gogh

🚨 BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED 🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the ‘Poets and Lovers’ exhibition at the National Gallery. ➡️ Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) September 27, 2024

Las sentencias parecieron hacer poco para disuadir a Just Stop Oil: horas después de que se dictaran, tres activistas más de Just Stop Oil arrojaron sopa sobre otras dos pinturas de girasoles de Van Gogh en la exposición Poets and Lovers en la National Gallery, el mismo lugar donde se llevaron a cabo las protestas de 2022, según el grupo.

