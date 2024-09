“Ya no sabemos qué hacer”: Helene deja en EE.UU. 95 muertos, graves inundaciones y cortes de luz

-Numerosos informes de personas desaparecidas en medio de cortes de comunicaciones: Las autoridades del condado de Buncombe, Carolina del Norte (donde han muerto al menos 30 personas) recibieron alrededor de 600 denuncias de personas desaparecidas a través de un formulario en línea, dijo el domingo la administradora del condado, Avril Pinder. El ex administrador de FEMA, Craig Fugate, animó a la gente a no perder la esperanza. El hecho de que no haya comunicación y que los seres queridos no puedan comunicarse “no significa necesariamente que haya sucedido lo peor”, dijo a CNN el domingo, añadiendo que la gente se reunirá una vez que se restablezca la recepción de los teléfonos móviles y de Internet. Los socios de telecomunicaciones del estado activaron el roaming en caso de desastre en todas las redes, lo que significa que “cualquier teléfono de cualquier operador puede acceder a cualquier red para realizar llamadas”, dijo el director de Gestión de Emergencias del estado, William Ray.

