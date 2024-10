Falta un mes para las elecciones en EE.UU. Lo que hay que saber

No hay forma de que el juicio federal de Trump por interferir en las elecciones presidenciales de 2020 esté terminado, y mucho menos en marcha, para cuando llegue el día de las elecciones. Pero eso no significa que no vaya a haber novedades en este asunto tan retrasado.

La campaña de (Donald) Trump, por su parte, mira hacia el Cinturón del Sol. Esta semana, la campaña de Trump es la que más gasta en anuncios en Pensilvania, US$ 3,8 millones; es realmente el eje de las estrategias de ambos bandos. Pero además de eso, la campaña también está gastando US$ 3,4 millones en Carolina del Norte y casi US$ 3 millones en Georgia, sus otros objetivos principales, y si gana esos dos estados más Pensilvania, se dirige de nuevo a la Casa Blanca.

Puedes ver cómo cada lado está apostando por su mejor camino hacia los 270 votos electorales. En la primera semana de octubre, la campaña de (Kamala) Harris es la que más está gastando en el trío crítico de estados del “Muro Azul”: han reservado más de US$ 5 millones en Pensilvania, unos US$ 4 millones en Michigan y unos US$ 2,7 millones en Wisconsin. Y tiene sentido: si Harris gana esos tres estados, más el voto electoral de Nebraska en el oscilante segundo distrito del Congreso (donde la campaña también tiene más de US$ 300.000 en anuncios esta semana), será la próxima presidenta.

