Sheinbaum: entre el relato histórico y la realidad de los mexicanos (entrevista a Jorge Volpi)

-El mayor es la violencia y la falta de un auténtico Estado de derecho. En México casi todos los delitos que se denuncian quedan impunes: ello significa que no existe ni justicia ni verdad en un país que, desde que Felipe Calderón lanzara la “guerra contra el narco”, acumula miles de muertes y desapariciones. La reciente reforma al Poder Judicial, para colmo, que plantea la elección directa de todos los jueces, no solo no resuelve este problema, sino que lo agrava y le añade otros. Hace falta una reforma integral del sistema de justicia, que implique a las fiscalías, los ministerios públicos y las policías, para cambiar esta situación.

