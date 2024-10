ANÁLISIS | Obama, el “hombre de la esperanza y el cambio”, intenta cerrar un trato para Harris

Sin embargo, el expresidente no puede hacer mucho. No está en la papeleta electoral y, a pesar de todo su atractivo para los demócratas, es un hombre de ayer. Y en el pasado, su atractivo por excelencia no siempre ha sido transferible a otros demócratas. Trabajó duro para apoyar a Hillary Clinton, que fue derrotada en 2016. Una gran pregunta ahora es si Harris, que ha estado basando su campaña en el cambio generacional y su biografía, puede basarse en las críticas de Obama a Trump para hacer su afilado propio argumento de cierre.

