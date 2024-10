Irán emprende una diplomacia urgente mientras se prepara para la respuesta de Israel a los ataques con misiles

Pero Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar han dicho tanto a Estados Unidos como a Irán que no permitirán que Israel use su espacio aéreo para atacar a Irán, dijo el diplomático árabe y otra fuente familiarizada con el asunto a CNN. Jordania también protegerá su espacio aéreo de cualquier intrusión no autorizada, independientemente del origen, dijo un funcionario jordano.

