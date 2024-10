El bajista de Radiohead ha tomado fotografías detrás de escena durante años; ahora las comparte con el mundo

“How to Disappear”, que se publica el martes, presenta imágenes detrás de escena de Radiohead a lo largo de su trabajo en “Hail to the Thief” de 2003 hasta “A Moon Shaped Pool” de 2016. Muchas de las fotos no se habían compartido antes, y Greenwood también usa la colección como vehículo para un ensayo personal de 10.000 palabras, contando la historia de Radiohead en sus propias palabras.

(CNN) — Colin Greenwood toca el bajo en una de las bandas más aclamadas del mundo, pero no se considera una figura particularmente pública. De alguna manera, se retira aún más del ojo público en su nuevo libro, una colección de fotografías llamada “Cómo desaparecer: un retrato de Radiohead” (“How to Disappear: A Portrait of Radiohead”, en inglés).

