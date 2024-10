“Lluvia” de dólares, “blanqueo” y ¿final del “cepo” en Argentina?

Si bien es cierto que el total acumulado por exportaciones en lo que va del año supera al ingresado por el “blanqueo”, lo es también que el país ha conseguido más dólares a partir de este régimen que en la relación individual con cada uno de las naciones con las que comercia. Por ejemplo: Argentina hizo a Brasil, su principal socio comercial, ventas por un total de US$ 8.512 millones hasta agosto. A su segundo mercado de destino, China, fueron US$ 4.598 millones. Mientras que a Estados Unidos, su tercer socio en importancia, sumó US$ 4.113 millones.

Reglamentada en julio de este año, la medida permite regularizar sin costo dinero no declarado hasta el momento, siempre que no se superen los US$ 100.000 y los recursos se mantengan en el sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025 o se inviertan de diferentes maneras establecidas por el Ministerio de Economía.

