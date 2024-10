Un meteorito gigante hizo hervir los océanos hace 3.200 millones de años. Los científicos dicen que fue una “bomba fertilizante” para la vida

Pero la Tierra era joven y un lugar muy distinto cuando el meteorito S2, cuya masa se estima entre 50 y 200 veces superior a la del asteroide Chicxulub, desencadenante de la extinción de los dinosaurios, colisionó con el planeta hace 3.260 millones de años, según Nadja Drabon, profesora adjunta de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad de Harvard. También es autora principal de un nuevo estudio que describe el impacto del S2 y lo que siguió tras él, publicado el lunes en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.