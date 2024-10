ANÁLISIS | Líderes militares que prestaron servicio bajo el Gobierno de Trump alertan sobre la posibilidad de que gane un segundo mandato

Eso no quiere decir que Trump no tenga algunos admiradores entre “sus” generales. Mientras Trump estaba en el cargo, New America, una institución de investigación en la que trabajo, recopiló declaraciones públicas a favor y en contra de Trump de oficiales de bandera retirados y en servicio activo. Descubrimos que cinco veces más oficiales de bandera, 255, criticaban a Trump, mientras que 54 apoyaban al Gobierno de Trump.

El general Stanley McChrystal, que revolucionó el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, la unidad responsable de matar a Osama bin Laden en 2011, escribió hace tres semanas un artículo de opinión en The New York Times en el que decía que votará a la vicepresidenta Kamala Harris por su “carácter”. En su artículo no figuraba la valoración de McChrystal sobre Trump, aunque en el pasado, McChrystal ha dicho que Trump es “inmoral” y “deshonesto”.

