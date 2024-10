Casa Blanca: John Kelly estaba “completamente incapacitado para manejar el genio de nuestro gran presidente”

“Alguien tiene que ser una guía que le dice [al presidente] que usted tiene la autoridad o no, o el ‘Sr. presidente, no lo haga'”, dijo Kelly, y agregó que “el sistema que debería efectuarse, claramente, el sistema de asesoramiento —la incorporación de expertos, las conversaciones con el presidente para que pueda tomar una decisión informada— eso claramente no ocurre”.

“Dije, hagas lo que hagas, y todavía estábamos en el proceso de tratar de encontrar a alguien que tomara mi lugar, dije lo que sea que hagas, no contrates a alguien que diga ‘sí’ a todo, alguien que no te diga la verdad. No hagas eso”, dijo Kelly. “Porque si lo haces, creo que serás investigado”.

(CNN) — El presidente Donald Trump disputa la versión del ex secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, de que advirtió al presidente antes de abandonar la Casa Blanca el año pasado que no contratara a un reemplazo que no le dijera la verdad o que sería sometido a juicio político.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.