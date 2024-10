ANÁLISIS | Hay quienes llaman fascista a Trump. ¿Qué significa eso?

“No me importa cómo llames a esto, pero este no es el Estados Unidos que conozco y amo”, dijo Vance, quien aún no era compañero de fórmula de Trump, en un intercambio tenso.

Trump y sus aliados se han referido tantas veces al informe resultante del fiscal especial Robert Mueller como el “engaño de Rusia” que la mayoría de los estadounidenses probablemente no recuerdan que Mueller no exoneró a Trump de obstrucción a la justicia en el informe. Mueller identificó múltiples contactos entre la campaña de Trump y los rusos en 2016, un momento en el que los rusos trataban activamente de ayudar a la campaña de Trump. Mueller concluyó que los contactos no llegaron al nivel de conspiración.

