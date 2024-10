Cómo Michael Flynn construyó un negocio y un séquito de partidarios de Trump a partir del negacionismo electoral

Joseph Flynn estuvo muy implicado en la promoción de la película y también la protagonizó. En 2022, ganó un salario de US$ 263.077 de The America Project, según las declaraciones de impuestos. En 2021, The America Project pagó US$ 200.000 a Resilient Patriot, una LLC registrada a nombre de Michael Flynn, por “consultoría estratégica”, mientras que una empresa vinculada a Joseph Flynn recibió casi US$ 159.000 por “investigaciones de integridad electoral”.

Dempsey, el abogado de The America Project, dijo que la “película constituye la expresión de un discurso protegido por la Constitución en relación con un asunto de interés público”. No respondió a la pregunta de CNN sobre los ingresos de la película destinados a la organización sin fines de lucro, pero señaló que “la demanda del Dr. Coomer no alega que TAP participara en la realización de la película, que tuviera alguna aportación o autoridad sobre el contenido de la película, que editara la película o que hiciera alguna declaración propia sobre el Dr. Coomer en relación con su participación en las elecciones presidenciales de 2020”.

