Después de la advertencia del Departamento de Justicia, el comité independiente de campaña de Elon Musk no anunció al ganador de la lotería “diaria” el miércoles

El grupo pro-Trump, America PAC había nombrado públicamente a un ganador cada día desde el sábado, cuando Musk anunció que otorgaría US$1 millón cada día a las personas que firmen su petición. La petición apoya las Enmiendas 1ª y 2ª de la Constitución, pero, lo que es importante, solo los votantes registrados en los estados en disputa pueden firmar la petición y, por lo tanto, son elegibles para el dinero. CNN informó el miércoles por la tarde que el Departamento de Justicia había enviado una carta de advertencia al super PAC, notificándole que la lotería podría violar la ley federal contra ofrecer incentivos como dinero en efectivo o premios para inducir el registro de votantes, según personas informadas sobre el asunto dijeron a CNN. El super PAC ha anunciado a sus ganadores cada día con gran fanfarria, con videos llamativos publicados en las redes sociales y tuits de celebración de Musk. No está claro si la carta del Departamento de Justicia es la razón por la cual el super PAC no nombró públicamente a un ganador el miércoles. ANÁLISIS | Elon Musk dice que arreglará el gobierno bajo un eventual mandato de Trump. Su historial revela un panorama diferente CNN se ha puesto en contacto con el super PAC para solicitar comentarios. El propietario de X y CEO de Tesla ha defendido el sorteo varias veces en las redes sociales. En respuesta a una publicación que afirmaba que Musk estaba “pagando para registrar republicanos”, Musk dijo en X que los ganadores “pueden ser de cualquier partido político o de ninguno y ni siquiera tienen que votar”. No abordó el posible problema legal de abrir la lotería solo a votantes registrados. Después de que el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, un demócrata y exfiscal general del estado, dijera el domingo que el sorteo era “profundamente preocupante” y merecía un escrutinio legal, Musk publicó en su plataforma X que era “preocupante que dijera tal cosa”. El domingo, el segundo día del sorteo, el super PAC reformuló su mensaje sobre el sorteo, describiendo el dinero como un pago por un trabajo. En publicaciones en redes sociales, el grupo dijo que los ganadores serían “seleccionados para ganar US$1 millón como portavoz de America PAC” y posteriormente publicó videos testimoniales pro-Trump con los ganadores. Sin embargo, varios expertos en leyes electorales que hablaron con CNN señalaron que la letra pequeña en el sitio web del super PAC de Musk que explica los términos oficiales de participación no cambió. Musk, el hombre más rico del mundo, ha mostrado su apoyo a Trump y ha dado más de US$ 75 millones a su super PAC pro-Trump. Ha dicho que espera que el sorteo aumente el registro entre los votantes de Trump. Hizo su primera aparición con Trump en la campaña a principios de este mes cuando llamó a la gente a registrarse para votar y presentó a los demócratas como una amenaza para la democracia en el mitin de Trump en Butler, Pensilvania, el lugar de un intento de asesinato en julio. Musk también realizó sus propios ayuntamientos la semana pasada en Pensilvania, donde instó a los votantes a apoyar a Trump y promovió varias teorías de conspiración desacreditadas sobre las elecciones de 2020. Evan Perez, Hannah Rabinowitz y Daniel Strauss de CNN contribuyeron a este informe.

