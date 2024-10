Trump sobre la soldado Vanessa Guillen: “¡No cuesta US$ 60.000 enterrar a una j**ida mexicana!”

”’¿Te refieres a los generales de Bismarck?”. Kelly contó a The Atlantic que le había preguntado a Trump. Y añadió: “Quiero decir, yo sabía que él no sabía quién era Bismarck, o sobre la Guerra Franco-Prusiana. Le dije: ‘¿Te refieres a los generales del Kaiser? Seguro que no te refieres a los generales de Hitler’. Y él respondió: ‘Sí, sí, los generales de Hitler’. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse tras participar en un complot contra Hitler”.

Cuando recibió la factura de US$ 60.000, según informó The Atlantic —citando a dos personas presentes en la reunión y las notas de alguien que asistió a la misma—, Trump dijo: “¡No cuesta US$ 60.000 enterrar a una j**ida mexicana!”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.