Con el peor escenario evitado por ahora, la Casa Blanca y la campaña de Harris aún enfrentan un riesgo serio en el conflicto de Medio Oriente

“No he encontrado ningún candidato, especialmente el candidato con el partido con el que me he afiliado, que haya estado dispuesto a apartarse del curso actual que el presidente Biden nos ha llevado en el genocidio en Gaza y el conflicto más amplio que ahora ha tocado al Líbano”, dijo a The Hill en una entrevista el miércoles.

“Escuchen, no voy a negar los fuertes sentimientos que la gente tiene. No sé que alguien que haya visto las imágenes no tendría fuertes sentimientos sobre lo que ha sucedido”, dijo Harris. “Pero también sé que para muchas personas que se preocupan por este tema, también se preocupan por bajar el precio de los alimentos. También se preocupan por nuestra democracia y por no tener un presidente de Estados Unidos que admire a los dictadores y sea un fascista”.

“Vamos a cuidar de Israel y ellos lo saben. Bibi me llamó ayer, me llamó el día anterior. Tenemos una muy buena relación. Afortunadamente, no escucharon a Biden, porque si escucharan a Biden, ahora mismo estarían esperando que una bomba cayera sobre ellos. E hicieron su propio trabajo”, dijo Trump en un evento en Georgia esta semana.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.