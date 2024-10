ANÁLISIS | Trump revela el argumento final más extremo en la historia presidencial moderna

Eso dejó al candidato a vicepresidente del Partido Republicano, el senador de Ohio J.D. Vance, buscando seleccionar y redefinir los comentarios oficiales del expresidente y culpar a los medios de comunicación por informar exactamente lo que ha dicho su jefe. Vance insistió en una ardiente entrevista con Jake Tapper de CNN en “State of the Union” este domingo que el expresidente no se había referido a oponentes políticos cuando consideró abiertamente usar el Ejército y la Guardia Nacional contra el “enemigo interno”. Sin embargo, Trump había aclarado previamente que estaba hablando de personas como la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el representante de California Adam Schiff.

Ese mensaje estuvo en el centro de la campaña de Biden hasta que retiró su candidatura a la reelección en julio. Harris no priorizó el mismo tema inicialmente, pero cada vez le está gustando más. Pero a algunos demócratas les preocupa que el pueblo estadounidense esté más interesado en cómo puede mejorar rápidamente sus circunstancias económicas. “¿Qué tan efectivo es atacar a Trump por ser fascista? Este tema no es tan persuasivo como los mensajes de contraste que presentan los planes económicos de Harris y su promesa de proteger los derechos reproductivos”, se leía en un correo electrónico del 25 de octubre de Future Forward, el principal super PAC que apoya la campaña de Harris, enviado a los demócratas, que fue reportado primero por The New York Times y obtenido por CNN este domingo.

