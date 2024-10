Se publican fotos inéditas del príncipe William con su madre Diana visitando una organización benéfica para personas sin hogar

En el próximo documental del Príncipe de Gales, “Prince William: We Can End Homelessness”, el heredero al trono británico de 42 años recuerda haber visitado The Passage, una organización benéfica británica para personas sin hogar, junto con su difunta madre, Diana. William visitó la organización benéfica por primera vez cuando tenía 11 años.

