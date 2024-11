Funcionarios del Pentágono discuten cómo responder si Trump emite órdenes controvertidas

Varios ex altos cargos militares que sirvieron a las órdenes de Trump han alzado la voz de alarma en los últimos años sobre sus impulsos autoritarios, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y el general retirado John Kelly, ex secretario general de la Casa Blanca de Trump. Kelly dijo antes de las elecciones que Trump encaja “en la definición general de fascista” y que hablaba de la lealtad de los generales nazis de Hitler.

