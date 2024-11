Mientras el Gobierno se enfrenta a trabajadores aeronáuticos, avanza el plan para privatizar Aerolíneas Argentinas

El Decreto argumenta que tras 16 años de la estatización de la compañía, en el año 2008, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, los objetivos perseguidos no fueron concretados, y Aerolíneas Argentinas presentó pérdidas que tuvieron que ser sustentadas por el Tesoro Nacional para que la empresa siguiera funcionando. En este sentido, el actual presidente de la entidad Fabián Lombardo sostuvo, en declaraciones con el medio argentino LN+, que cuando comenzó su gestión, en diciembre de 2023, la compañía tenía una pérdida de US$ 390 millones mensuales. Actualmente, ese déficit descendió a US$ 73 millones, por lo que se redujo en un 70% el déficit operativo.

