Confirmación de Gaetz enfrenta un camino difícil ante la presión por la publicación de la investigación ética de la Cámara de Representantes

Eso no significa que los demócratas no intentarían, o no podrían, luchar contra ello. Estas resoluciones de aplazamiento no son debatibles, pero sí enmendables, por lo que los demócratas podrían intentar retrasarlo con un proceso de enmienda al estilo de “votorama”, pero esos duran apenas horas, no lo suficiente como para bloquear para siempre la elección de un gabinete.

Graham dijo que ha “votado por mucha gente que no me gustaba”, y afirmó: “El proceso que seguiré aquí es el que he hecho con todo el mundo. Las elecciones tienen consecuencias, eligió a Matt Gaetz. Matt se presentará ante la comisión, se le harán preguntas difíciles y ya veremos”.

