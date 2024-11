La junta escolar de Texas vota este viernes sobre un plan de estudios que incorpora lecciones de la Biblia

Otro partidario de los materiales, Glenn Melvin, argumentó que las propuestas no violan la Primera Enmienda. “Solo leer algunos de los pasajes de la Biblia no hará que alguien se convierta, ya que muchos eruditos bíblicos no son ellos mismos cristianos,” dijo Melvin.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.