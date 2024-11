OPINIÓN | Un dolor de cabeza por los próximos cuatro años

Cuba, Nicaragua y Venezuela constituyen un universo aparte, al igual que Argentina, por razones opuestas. Las tres dictaduras probablemente padezcan los efectos de la llegada de Trump igual o más que México. Entre otros, los venezolanos y nicaragüenses con papeles en Estados Unidos gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS) corren el riesgo de ser deportados a sus países de origen (lo cual casi seguramente no sucederá con los cubanos, que no están amparados con esa medida). Es probable que Trump vuelva a endurecer las sanciones estadounidenses contra los gobiernos de los tres países, y en particular contra la isla, en vista de las convicciones extremas de su próximo secretario de Estado, el cubanoestadounidense Marco Rubio. Y aunque nunca se puede descartar algún tipo de arreglo con un mandatario tan transaccional como Trump, la ideología de sus principales colaboradores en materia de política exterior vuelve remota esta hipótesis. Nicolás Maduro tal vez pueda sobrevivir una nueva ofensiva estadounidense en su contra, pero Cuba enfrentará a Washington y al exilio de Miami en las peores condiciones desde del principio de la revolución. El pronóstico es impredecible. Al contrario, la Argentina de Milei puede tener suerte en su afanosa búsqueda de la enésima renegociación de su deuda, en particular con el Fondo Monetario Internacional. Trump le tiene afecto a Milei, y hará lo que pueda —ya veremos qué tanto— para respaldar a su correligionario gaucho.

