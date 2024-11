Su obsesión con la hipopótamo pigmeo bebé Moo Deng la llevó a volar al otro lado del planeta para ver el animal

“Mi primer pensamiento fue cuando llegué a Tailandia. Sabía que me encantaba Moo Deng”, dijo Swindall. “Quería compartir lo que estaba haciendo en línea. Pero no habría sido tan interesante si no hubiera tenido ninguna visualización, porque no estaba allí para eso”.

“Ella se sentó allí, holgazaneando en el suelo, así que creo que le gustó”, relató Swindall. “Pero, por supuesto, no la toqué muy fuerte porque no quería molestarla. Así que no sé si realmente la escuchó, pero sí la toqué para ella, simplemente porque creo que es una gran canción y pensé que sería divertido tocarla”.

Mientras observaba a Moo Deng en acción, Swindall recordó la canción de Taylor Swift “Who’s Afraid of Little Old Me” (como gran seguidora de Swift, la cantante siempre está presente en su mente).

